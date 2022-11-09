В переходную команду избранного президента Бразилии вошли опытные экономисты

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В команду избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, которая формируется на переходный период, до его инаугурации, уже вошли четыре опытных экономиста, передает АР со ссылкой на местные СМИ.

В частности, это Андре Лара Резенде и Персиу Арида, архитекторы реформ 1990-х годов, позволивших Бразилии обуздать гиперинфляцию и ввести в обращение новую валюту - бразильский реал.

Также в переходной команде будет работать Нелсон Барбоза, работавший министром финансов и планирования при экс-президенте Дилме Руссеф, и занимавшийся также экономическими вопросами и при Луле да Силве в период с 2007 по 2010 годы. Кроме того, он работал аналитиком в Центробанке Бразилии. Еще в команду вошел Гилерми Меллу, экономист Партии трудящихся Бразилии, тесно работавший с Лулой да Силвой во время его предвыборной кампании.

Избранный вице-президент Жералду Алкмин заявил, что эти экономисты исповедуют похожие взгляды в экономике и дополняют друг друга в команде. Он добавил, что участники переходной команды не обязательно войдут в состав правительства после того, как Лула да Силва 1 января 2023 года вступит в должность президента.

АР отмечает, что выбор кандидатов в команду может дать представление, как президент намерен проводить экономическую политику. Среди самых неотложных задач, стоящих перед Лулой да Силвой - увеличение расходов на здравоохранение и образование, поддержка программы соцобеспечения, оживление экономики Бразилии, где на протяжении последнего десятилетия наблюдался либо слабый рост, либо спад.

В октябре Лула да Силва выиграл президентские выборы у действующего главы государства Жаира Болсонару. 2 ноября Болсонару заявил, что готов начинать передачу власти.