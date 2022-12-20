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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с избранным президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой и поздравил его с победой на выборах, сообщает сайт Кремля.

В преддверии вступления президента в должность 1 января Путин пожелал ему успехов в государственной деятельности.

"С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнерство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС", - говорится в сообщении.

Стороны договорились поддерживать личные контакты.

В конце октября Лула да Силва выиграл президентские выборы у действующего главы государства Жаира Болсонару. 2 ноября Болсонару заявил, что готов начинать передачу власти.

Лула да Силва в 2003-2013 годах два срока занимал пост президента Бразилии. В 2017 году он был приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег, отсидел полтора года, затем Верховный суд Бразилии признал заключение незаконным, поскольку не были исчерпаны все апелляции. В 2021 году с него были сняты все обвинения.

Луис Инасио Лула да Силва Бразилия Владимир Путин
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