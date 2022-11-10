Байден намерен в начале 2023 года решить, пойдет ли на второй срок
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что планирует в начале следующего года окончательно определиться, будет ли баллотироваться на второй срок.
"Полагаю, это может произойти в начале следующего года", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Байден напомнил, что неоднократно заявлял, что планирует добиваться переизбрания, однако окончательное решение еще не принял.
"Решение мы примем в кругу семьи. Думаю, все хотят, чтобы я баллотировался... Не считаю, что нужно срочно решать этот вопрос", - сказал президент США.