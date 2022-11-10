Байден намерен в начале 2023 года решить, пойдет ли на второй срок

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что планирует в начале следующего года окончательно определиться, будет ли баллотироваться на второй срок.

"Полагаю, это может произойти в начале следующего года", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Байден напомнил, что неоднократно заявлял, что планирует добиваться переизбрания, однако окончательное решение еще не принял.

"Решение мы примем в кругу семьи. Думаю, все хотят, чтобы я баллотировался... Не считаю, что нужно срочно решать этот вопрос", - сказал президент США.