Почти 40% американцев не хотят переизбрания Байдена и Трампа на второй срок

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Многие избиратели в США считают, что второй президентский срок действующего президента США Джо Байдена или бывшего американского лидера Дональда Трампа был бы "худшим" вариантом для страны, свидетельствуют данные опроса Yahoo News-YouGov.

Согласно ему, 37 % респондентов считают "худшим" вариантом для страны переизбрание в 2024 году Трампа, 35% заявили тоже самое о Байдене.

Уточняется, что среди тех, кто выступает против переизбрания Трампа - 85% демократов и 25% республиканцев. Против второго президентского срока для Байдена - 43% демократов и 84% республиканцев.

При этом поддержку Трампу выразили 39% респондентов, Байдена поддерживает 41%.

Между тем, только 30% демократов готовы поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в случае, если Байден не будет баллотироваться, а она выставит свою кандидатуру. В то время как 52% избирателей заявили, что хотели бы, чтобы вместо нее кандидатом от Демократической партии был кто-то другой.

Тем временем среди республиканцев 44% заявили, что поддержали бы Трампа, а около трети опрошенных предпочли бы видеть в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии губернатора Рона Десантиса.

В опросе, проведенном 28 июля - 1 августа, приняли участие 1 тыс. 557 взрослых американцев.