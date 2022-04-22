Байден стал вторым после Трампа в списке самых непопулярных президентов США

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Лишь 41% американцев одобряют деятельность президента США Джо Байдена на посту главы государства, свидетельствуют данные исследования Gallup.

Отмечается, что это средний показатель за пятый квартал президентского срока Байдена, который начался 20 января и завершился 19 апреля.

Сравнение этого рейтинга со средним показателем других американских президентов с 1950-х годов за аналогичный период их сроков показало, что меньшее количество американцев одобряло деятельность только одного президента США - Дональда Трампа. Его рейтинг за аналогичный период составлял 39%.

Таким образом, у Байдена второе место в списке президентов с наихудшим рейтингом одобрения.

"С исторической точки зрения, средний показатель Байдена в пятом квартале ниже, чем у какого-либо другого избранного президента США, если не считать рейтинг Трампа", - говорится в сообщении Gallup.

Как показало исследование, наиболее популярным президентом в первый квартал года был Джордж Буш-младший: его в тот период поддерживали 79,5% участников опроса.