Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

РФ на саммите G20 озвучит инициативы о газовом сотрудничестве с Турцией и поставках зерна

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия на саммите "группы двадцати" в Индонезии озвучит ряд инициатив, касающихся газового сотрудничества с Турцией, организации поставок зерна и удобрений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о задачах российской делегации на саммите. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

"Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений", - отмечается в сообщении.

Российская делегация в ходе саммита подчеркнет важность выстраивания независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем, добавили на Смоленской площади. Москва уделит особое внимание формированию "убедительных итогов Балийского саммита, касающихся реагирования на угрозы в области продовольственной и энергетической безопасности", сообщили в МИД РФ.

Российскую делегацию на саммите "Группы двадцати", который состоится на острове Бали 15-16 ноября, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он примет участие в пленарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч "на полях" мероприятия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ Мария Захарова Индонезия Турция G20
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

США продадут Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров
Военная операция на Украине

Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 луганских военных

Что случилось этой ночью: четверг, 10 ноября

WP сообщила о советах Трампу пока не объявлять об участии в выборах президента США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });