В Белом доме сообщили, что Байден не планирует встречаться с делегацией РФ на саммите G20

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил в четверг, что американский президент Джо Байден не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российской делегацией на саммите "Группы двадцати".

"Президент не собирался контактировать с главой российского МИД", - сказал Салливан.

Саммит "Группы двадцати" пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.