Песков подтвердил, что Путин не поедет на саммит G20

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки" на Бали, подтвердил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Днем ранее он говорил, что решение об участии главы государства в саммите еще не принято.

Ранее 10 ноября в российском МИД заявили, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Песков это подтвердил.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября.

Летом Индонезия пригласила на саммит президента Владимира Путина, Москва приняла это приглашение, но до сегодняшнего дня не было ясности, будет ли Путин участвовать в саммите и в каком формате.