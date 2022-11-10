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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Песков подтвердил, что Путин не поедет на саммит G20

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки" на Бали, подтвердил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Днем ранее он говорил, что решение об участии главы государства в саммите еще не принято.

Ранее 10 ноября в российском МИД заявили, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Песков это подтвердил.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября.

Летом Индонезия пригласила на саммит президента Владимира Путина, Москва приняла это приглашение, но до сегодняшнего дня не было ясности, будет ли Путин участвовать в саммите и в каком формате.

Индонезия Сергей Лавров Владимир Путин Бали Дмитрий Песков G20 МИД
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