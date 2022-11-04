Белорусские пограничники заявили о провокации украинских военных на границе
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии в пятницу заявили о провокации украинских военных на границе.
Сообщается, что в пункте пропуска на белорусско-польской границе камерами видеонаблюдения было зафиксировано "движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме".
"После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и проследовал обратно вглубь украинской территории", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошел днем 29 октября.
В ведомстве сообщили, что "в рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы. Также были приведены в боевую готовность резервы".
Ранее в ведомстве сообщали о еще одном недавнем инциденте на белорусско-польской границе. Сообщалось о перехваченном на юге Белоруссии в Гомельской области белорусскими пограничниками украинского беспилотника. Уточнялось, что это произошло 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Белорусская сторона утверждает, что данный квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Белоруссией, а содержимое карты памяти показало, что перехваченный дрон применялся для тренировок сброса взрывных устройств и ведения разведки.