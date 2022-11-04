Белорусские пограничники заявили о провокации украинских военных на границе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии в пятницу заявили о провокации украинских военных на границе.

Сообщается, что в пункте пропуска на белорусско-польской границе камерами видеонаблюдения было зафиксировано "движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме".

"После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и проследовал обратно вглубь украинской территории", - добавили в белорусском пограничном ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел днем 29 октября.

В ведомстве сообщили, что "в рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы. Также были приведены в боевую готовность резервы".