Пашинян обвинил Алиева в нарушении одного из сочинских соглашений

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении одного из положений, указанных в заявлении, принятом по итогам трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 31 октября.

"В своем последнем выступлении президент Алиев грубо нарушил соглашение об отказе от применения силы или угрозы ее применения, что закреплено в сочинском трехстороннем заявлении. Как ни странно, он обвиняет Армению в нарушении взаимосогласованных заявлений", - написал Пашинян в своем микроблоге.

В принятом в Сочи трехстороннем заявлении стороны "договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года".

Ранее в пятницу Алиев заявил на девятом саммите Организации тюркских государств в Самарканде, что "Армения с целью ввести в заблуждение международное сообщество пытается необоснованно обвинить Азербайджан в военной агрессии".

"Мы категорически отвергаем подобные необоснованные обвинения", - отметил он, добавив, что Вооруженные силы Азербайджана на границе "в настоящее время занимают позиции на родной земле".

Пашинян ранее заявлял, что Азербайджан 13 сентября инициировал широкомасштабную агрессию против Армении и оккупировал новые территории.

8 ноября Алиев заявил в Шуше, что "события этого года - операции "Фаррух", "Возмездие", на азербайджано-армянской границе 13-14 сентября - все это должно стать уроком для Армении. Мы преподаем этот урок и надеемся, что, наконец, они его поймут, займутся своими внутренними делами и перестанут зариться на нашу территорию, на Карабах. Карабах - наша земля". Он также сказал, что нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, и "это должны знать все - и Армения".