Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Алиев обсудил с Макроном нормализацию отношений с Ереваном

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре в субботу итоги четырехсторонней встречи в Праге, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями об итогах проведенной в четырехстороннем формате пражской встречи с участием Азербайджана, Армении, Европейского союза и Франции и вытекающих из нее вопросах", - говорится в пресс-релизе.

Макрон сообщил, что встретится с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в рамках 18-го Саммита организации Франкофонии, который состоится 19 ноября, и "еще раз выразил намерение Франции внести вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

В свою очередь Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку. Президент Азербайджана довел до внимания собеседника, что "заявления, озвученные в последние дни Арменией, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня", добавили в пресс-службе.

Армения Азербайджан Франция Ильхам Алиев Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган заявил о намерении создать международный газовый хаб, определяющий цены

Эрдоган выступил против ограничения сроков действия "зерновой сделки"

Пандемия коронавируса

В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 12 ноября

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Лукашенко предупредил западных инвесторов о возможной национализации активов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });