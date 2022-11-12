Алиев обсудил с Макроном нормализацию отношений с Ереваном

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре в субботу итоги четырехсторонней встречи в Праге, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями об итогах проведенной в четырехстороннем формате пражской встречи с участием Азербайджана, Армении, Европейского союза и Франции и вытекающих из нее вопросах", - говорится в пресс-релизе.

Макрон сообщил, что встретится с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в рамках 18-го Саммита организации Франкофонии, который состоится 19 ноября, и "еще раз выразил намерение Франции внести вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

В свою очередь Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Ереваном и Баку. Президент Азербайджана довел до внимания собеседника, что "заявления, озвученные в последние дни Арменией, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня", добавили в пресс-службе.