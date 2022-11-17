Страны-участницы конференции ООН по климату не могут согласовать общий документ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дипломаты стран-участниц конференции ООН по климату в Египте, пока не могут согласовать общий документ по ее итогам из-за разногласий между развитыми и развивающимися странами, сообщает АР.

По данным агентства, представители наиболее бедных страны, на которые сейчас приходится значительная часть последствий глобального потепления, обещают не подписать документ, если в нем не будет говориться о создании в срочном порядке фонда для оказания им помощи в этой сфере. Планируется, что переговоры по совместному заявлению должны завершиться в 18 ноября.

Организаторы саммита - египетская сторона - 17 ноября предложили 20-страничный черновой документ, однако делегаты сочли его "слишком длинным, расплывчатым в формулировках и вводящим в заблуждение". По словам участников конференции, они были удивлены этим документом, поскольку в нем упоминались пункты, которые даже не обсуждались на конференции, продолжавшейся две недели. Например, в черновом варианте значился призыв к развитым странам достичь "чистых отрицательных показателей по объему выбросов к 2030 году", тогда как ЕС и США заявляли, что планируют достигнуть "нулевого показателя" к 2050 году, а Китай - к 2060.

Сессии переговоров для согласования документа в четверг длились по нескольку часов, однако пока прийти к соглашению не удалось.

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс указал, что "никто не хочет, чтобы конференция закончилась без консенсуса". По его словам, в черновом варианте "очень много пробелов", и предстоит много работы.

Конференция ООН по климату проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе. Ожидалось, что в ходе встречи участники представят обновленные планы по сокращению выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста среднемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.