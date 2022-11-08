Лидеры ряда стран на COP27 призвали придерживаться обязательств по климатическим целям

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры ряда стран в понедельник на конференции ООН по климату (COP27) в Шарм-эш-Шейхе (Египет) призвали придерживаться обязательств по климатическим целям, а также помогать бедным странам в борьбе с изменениями климата.

Так премьер Великобритании Риши Сунак выразил надежду на то, что страны смогут придерживаться плана по реализации ограничений глобального потепления.

"Я полагаю, что мы нашли место для надежды в Глазго (на саммите СОР26 - ИФ), предложив план по ограничению глобального роста температур 1,5 градусами по Цельсию", - сказал Сунак.

"Сегодня вопрос стоит так: сможем ли мы проявить коллективную волю, чтобы реализовать это. Я верю, что можем", - добавил он.

По его словам, Великобритания инвестирует в новую "зеленую" инфраструктуру и помогает развивающимся странам обеспечить "быстрый путь к чистому росту". Более того, Сунак предложил создать новые рабочие места в сферах по противодействию климатическим изменениям.

"Мы можем завещать нашим детям более зеленую планету и более процветающее будущее", - заявил британский премьер.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с призывом к развитым странам выделять по $100 млрд в год бедным странам на борьбу с климатическими изменениями. Он отметил, что на данный момент страны ООН близки к инвестициям в размере $50 млрд.

"Помимо этих цифр, мы должны предпринимать конкретные действия, налаживать партнерские отношения, которые восстановят климатическую справедливость", - заявил он на конференции COP27.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь заявил, что Германия предоставит 170 млн евро уязвимым странам для решения последствий климатических изменений.

"Мы также поддержим страны, наиболее пострадавшие от климатических изменений, в борьбе с потерями и ущербом", - сказал Шольц.

Помимо этого, лидер Германии пообещал прекратить использование ископаемого топлива.

"Мы прекратим использование ископаемого топлива. Никаких "если" или "но"", - заявил он.

"За нашими твердыми обещаниями по защите климата должны последовать решительные поступки", - подчеркнул канцлер.

Конференция ООН по климату проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Ожидается, что на встрече участники представят обновленные планы по сокращению выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста среднемировой температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию.