Глава TotalEnergies снова призвал искать баланс инвестиций в ископаемое и новое топливо

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Энергетический кризис 2022 года показал, что нужно продолжать инвестиции в нефть и газ, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ на форуме в рамках климатического форума СОР27.

Он заметил, что население планеты растет и энергии требуется больше, но при этом нужно снижать выбросы парниковых газов. По его мнению, нужно инвестировать в новые декарбонизированные источники энергии, но сегодняшняя энергия - это нефть и газ, поэтому нужно сокращать выбросы от этих источников, но и продолжать инвестировать в их производство.

"TotalEnergies больше не хочет расти по нефти, но хочет расти по газу, потому что это переходный вид топлива", - сказал Пуяннэ, добавив, что порядка 25% инвестиций компания тратит на развитие возобновляемых источников энергии.

По его словам, нужно найти правильный баланс между сегодняшней энергией и новыми источниками энергии. "Текущий кризис показывает, что нам это крайне необходимо. И речь не о том, чтобы смотреть на количество энергии, а главное - ее доступность (по цене - ИФ), потому что для меня большой урок 2022 года, когда мы говорим об энергетической политике, мы говорим о безопасности поставок, (климатической - ИФ) устойчивости, но главный фактор - доступность", - сказал глава французской компании.

"Посмотрите, кризис, который мы создали - инфляция, макроэкономические условия инфляции цен на энергию - они огромные и могут дестабилизировать всю мировую экономику", - опасается Пуяннэ, отметив, что самые доступные источники энергии - это нефть и газ.

Глава TotalEnergies заметил, что если снизить инвестиции в нефть и газ, то цены пойдут еще выше. "Люди забыли, что мы, нефтегазовая отрасль, каждый день боремся с естественным падением добычи. Если не инвестировать, добыча снизится и не сможет удовлетворить спрос", - подчеркнул он.

Пуяннэ подчеркнул, что для нефтегазовых компаний в этом году хорошая конъюнктура, они получают больше денег, и TotalEnergies будет ускорять нахождение баланса между традиционными и новыми источниками энергии - две трети инвестиций будет идти в нефть и газ (около $12 млрд), и треть - в новые источники энергии ($5-6 млрд).

Вместе с тем, заметил он, сейчас идут "странные дебаты", что нефтегазовым компаниям не позволят инвестировать в новые источники энергии, потому что они получают деньги от нефти и газа. "Это странно. У нас есть люди, технологии, финансы. Мы должны быть частью решения", - подчеркнул глава TotalEnergies.

В сентябре на презентации TotalEnergies Пуяннэ также говорил об уроках энергокризиса. Он тогда напомнил, что на климатической конференции в Глазго в 2021 году призывали перестать субсидировать ископаемые виды топлива, теперь же "мы столкнулись с реальностью энергоперехода".

"Мы совершаем ошибку сегодня, полагая, что надо увеличивать инвестиции в другие виды энергии для декарбонизации и останавливая инвестиции в углеводороды", - сказал тогда Пуяннэ, отметив, что такая ситуация приводит к снижению предложения, в то время как спрос на углеводороды не падает. Он призвал политиков к диалогу между производителями и потребителями, странами и компаниями.