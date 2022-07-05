Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Япония направила протест КНР по дипломатическим каналам в связи с заходом двух китайских кораблей береговой охраны в воды вблизи архипелага Сенкаку, сообщают местные СМИ.

По данным Министерства иностранных дел, Япония направила протест Китаю, выразив "серьезную озабоченность" в связи с этим инцидентом.

Береговая охрана Японии сообщила, что два патрульных китайских корабля вошли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку во вторник.

Отмечается, что они вошли в воды около 4:35 (22:35 по мск) и попытались приблизиться к японским рыболовецким судам, которые осуществляли промысел.

Днем ранее министерство обороны Японии сообщило, что китайский фрегат находился в так называемой "прилежащей зоне за пределами японских вод около шести минут с 7:44 (1:44 по мск), а 40 минутами ранее здесь также появился российский военный корабль".

Отмечается, что Япония сообщила России по дипломатическим каналам, что внимательно следит за последними событиями вокруг островов Сенкаку, поскольку Москва и Пекин наращивают свое военно-морское присутствие вокруг японского архипелага.

Однако Токио не стало выражать протест России, поскольку "страна не претендует на спорные острова". Кроме того, по данным источника в МИД Японии, российский фрегат, предположительно, вошел в прилежащую зону, спасаясь от тайфуна.

Сенкаку (китайское название Дяоюдао) - архипелаг в Восточно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают Китай и Япония.

Архипелаг фактически контролируется Японией. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии с точки зрения истории и международного права.

Китай неоднократно официально заявлял, что архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова с древнейших времен являются китайской территорией, и Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над ними. Любые меры, принимаемые японской стороной в акватории вблизи Дяоюйдао, являются незаконными, отмечают в Пекине.