Подозреваемая в причастности к теракту в Стамбуле заявила о работе на курдов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Женщина, подозреваемая в причастности к взрыву в Стамбуле, на допросе в полиции сообщила, что прибыла в Турцию нелегально из города Африна на северо-западе Сирии, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Алам аль-Башир, подозреваемая в причастности к осуществлению теракта в Стамбуле, сообщила, что незаконно проникла на территорию Турции из города Африна и действовала по указке ячейки Курдской рабочей партии в сирийском городе Кобани", - пишет агентство.

В МВД Турции в свою очередь отметили, что она намеревалась выехать в Грецию. Сейчас она помещена под арест.

По последним данным, в рамках расследования теракта турецкая полиция провела рейды по 20 адресам, задержаны 46 человек.

Взрыв произошел 13 ноября в центре Стамбула на оживлённой улице Истикляль. Это один из популярных среди туристов районов города. На этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек, в том числе трое граждан России.