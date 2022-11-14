Туроператоры не ждут значительного спада продаж туров в Стамбул после теракта

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - После взрыва на туристической улице Истикляль продажи туров в Стамбул могут незначительно снизиться в ближайшую неделю, однако массовых отказов не будет, считают опрошенные "Интерфаксом" туроператоры.

"С точки зрения продаж туров, возможно, спрогнозировать небольшое падение на ближайшую неделю, но не более. Надо понимать, что Стамбул сейчас является не только крупнейшим и любимым экскурсионным центром для гостей со всего мира, но и одним из основных международных авиационных хабов для россиян, поэтому отказаться от него будет непросто", - считает гендиректор туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.

По его словам, такого рода чрезвычайные происшествия не особенно влияют на бронироавния туров при условии, что ситуация не ухудшается.

В "Интуристе" также не рассчитывают на падение спроса на туры в Стамбул. "Стоимость авиабилетов в город сейчас высокая, поэтому в основном туристы выбирают невозвратный тариф. Большинство туристов вряд ли откажутся от поездки с такими условиями", - добавили в компании.

В TEZ Tour отметили, что в этом сезоне Стамбул для отдыха выбирают реже, чем в проошлые годы, но "направление высоко востребовано в качестве международного хаба для желающих путешествовать в любые страны мира".

"Безусловно, в связи с ситуацией количество отдыхающих снизится, но Стамбул как направление для полетов по-прежнему останется очень популярным", - сообщили в туркомпании.

Вечером 13 ноября на оживленной улице Истикляль, неподалеку от площади Таксим произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал еще 81, в том числе трое россиян. На улице Истикляль находится российское консульство.