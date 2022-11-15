Глава Еврокомиссии подтвердила курс ЕК на установление предельной цены на нефть

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса ЕК придерживается предложения об установлении потолка цен на нефть.

"Мы поддерживаем введение верхнего предела цен на нефть. Эта мера также принесет пользу странам с низким и средним уровнем дохода", - сказала глава ЕК во вторник, выступая на встрече группы стран G20.

Вместе с тем она указала на то, что лучшей реакцией на кризис и зависимость от ископаемых энергоносителей станет "ускорение "зеленого" перехода на чистую энергию".

"Чистая энергия - единственный ответ как на энергетический, так и на климатический кризис. Она также предлагает огромные возможности в глобальном масштабе. Только в ближайшие пять лет Европа инвестирует не менее 4 млрд евро в возобновляемые источники энергии, такие как водород, в рамках нашей инвестиционной стратегии Global Gateway", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, эта инициатива в свою очередь вызовет активные частные инвестиции.

Глава ЕК высказала мнение, что группа G20 - это актуальный формат для решения таких глобальных проблем.