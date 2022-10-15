В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе "Дружба"

Пожарные машины на месте утечки нефти из трубопровода "Дружба" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Польская компания Pern заявила, что устранила повреждение на нефтепроводе "Дружба", и теперь обе его ветки работают в штатном режиме, сообщает в субботу Associated Press.

В то же время, в компании заявили, что продолжают расследование причины утечки, произошедшей ранее на этой неделе.

Таким образом, как отмечает агентство, поставки российской нефти по "Дружбе" в сторону ФРГ возобновились в нормальном объеме.

Как сообщалось, вечером 11 октября польская Pern обнаружила утечку нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию.

Pern не выявил признаков вмешательства третьих лиц в качестве причины инцидента. "Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП на польской ветке нефтепровода "Дружба". В минувший четверг Pern приступил к ремонту поврежденного участка трубопровода.