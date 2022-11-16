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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Пхеньян предупредил Токио о решительных действиях в случае притеснения корейцев в Японии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея предупредила в среду, что Токио "заплатит высокую цену", если продолжит необоснованно преследовать и притеснять проживающих в Японии этнических корейцев, поддерживающих политику КНДР, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

"Мы торжественно заявили, что запуск 4 октября нового типа баллистической ракеты средней дальности класса "земля-земля" в условиях нестабильности на Корейском полуострове является предупреждением нашим врагам", - цитирует "Ренхап" комментарий, распространенный Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как сообщалось после пуска, данная ракета пролетела над японской территорией.

"Приведет ли это предупреждение к реальным результатам, будет зависеть от враждебных сил, включая Японию", - отметил ЦТАК, пригрозив "высокой ценой" за действия против КНДР.

"Ренхап" связывает это предупреждение с ростом числа преступлений на почве ненависти, совершенных против учащихся школ из числа этнических корейцев в Японии.

КНДР Япония
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