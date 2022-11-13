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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

США, Япония и Южная Корея предупредили КНДР об ответе в случае еще одного ядерного испытания

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль, а также премьер Японии Фумио Кисида в ходе трехсторонней встречи в Пномпене договорились усилить сдерживание КНДР, предупредили о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей еще одного ядерного испытания, передают в воскресенье южнокорейские СМИ.

"Три страны будут работать вместе для укрепления сдерживания. Президент Байден подтвердил, что приверженность США защите Японии и Южной Кореи является нерушимой, и она подкреплена всем спектром возможностей, включая ядерную", - говорится в заявлении, которое приводят южнокорейские СМИ.

Кроме того, "лидеры решительно осуждают беспрецедентное количество пусков баллистических ракет КНДР в этом году, включая многочисленные пуски межконтинентальных баллистических ракет".

Они призвали КНДР соблюдать обязательства по денуклеаризации и пообещали, что "еще одно ядерное испытание Северной Кореи" будет встречено решительным ответом со стороны международного сообщества.

В последние недели КНДР активизировала проведение испытаний баллистических ракет. Также Северная Корея стала регулярно проводить артиллерийские стрельбы.

США Япония Южная Корея КНДР
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