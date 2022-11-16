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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

В Кремле положительно оценили реакцию США на падение обломков ракеты в Польше

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают более сдержанную и профессиональную реакцию США по сравнению с истеричными заявлениями из ряда других стран на инцидент с падением обломков ракет в Польше.

"В данном случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, эта реакция "контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и целого ряда других стран".

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"Почему так произошло, нужно, наверное, вопросы задать Варшаве и все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - продолжил Песков.

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, были ли задействованы каналы связи между Москвой, Вашингтоном и НАТО после инцидента с падением обломков ракеты для недопущения дальнейшей эскалации.

"Мне об этом неизвестно, но дело в том, что там не было никакого повода для эскалации", - ответил Песков.

Он также отметил, что власти Польши сразу же могли заявить, что на территории страны упали обломки ракеты от комплекса С-300, и тогда бы все специалисты поняли, что это была не российская ракета.

"Поляки имели все возможные средства, чтобы сразу же сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300, и соответственно, сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам", - сказал он журналистам.

Кроме того, Песков заявил, что ситуация с падением ракет в Польше стала причиной необоснованной русофобской реакции представителей ряда стран.

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"В целом по вчерашней ситуации можно и нужно сказать следующее. Первое: мы стали свидетелями очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления о том, что произошло, что стало причиной и так далее", - сказал Песков.

"Второе: лишний раз подробная оголтелая реакция показывает, что никогда не нужно спешить с оценками, с заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию, тем более, в такие ответственные моменты. И делать какие-то заявления, не получив точной информации", - сказал представитель Кремля.

В-третьих, по его словам, в Москве предпочли бы услышать "такую эмоциональную и даже эмоционально перегруженную реакцию" после диверсии на "Северном потоке".

"Тогда такой реакции не было. И никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию. Тем более, никто не собирается уже эту тему поднимать в настоящее время. Мы должны с вами все вместе обратить внимание на ту тишину, которая тщательно обеспечивается по этой теме", - сказал Песков.

США Польша Дмитрий Песков
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