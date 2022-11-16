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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Глава МАГАТЭ назвал осуществимым создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду заявил, что считает выполнимыми предложения агентства по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Я думаю, это вполне реалистично. Мы предложили такой план действий, который можно осуществить", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста о том, реально ли создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.

По его словам, МАГАТЭ не предлагало Украине и России такого процесса по созданию зоны безопасности, в котором участвовали бы и другие организации, помимо МАГАТЭ, к примеру, миротворческие силы ООН, поскольку осознавали, что такие варианты "политически усложнили бы процесс" установления зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Мы адаптировали предложения так, чтобы они были основаны исключительно на соображениях ядерной безопасности. Это, как мне кажется, было разумным шагом, поскольку Украина и Россия сказали, что они готовы работать на таких условиях. Они не сказали: "Забудьте об этом, мы это не можем рассматривать". Никто не сказал мне такого, и это дает мне надежду", - подчеркнул Гросси.

Район ЗАЭС контролируется российскими военными с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
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