МИД РФ считает, что Киев использует ЧП в Польше для консолидации западной поддержки

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Москве считают, что Киев, выдвигая обвинения в адрес России в связи с ракетным инцидентом на территории Польши, пытается консолидировать западную поддержку Украины, заявили в среду в МИД РФ.

"Обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади выразили уверенность в том, что "беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию".

15 ноября в польском селе Пшеводув близ украинской границы произошел инцидент с ракетой. 15 и 16 ноября Минобороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей, а обломки не имеют отношения к российским средствам поражения. 16 ноября Минобороны РФ сообщило, что эти обломки являются элементами зенитной ракеты украинской системы противовоздушной обороны С-300.