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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию, Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку страны эффективно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству, следует из заявления на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"В течение многих лет эти государства вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны ... Хотя Болгария, Румыния и Хорватия уже частично связаны шенгенскими правилами, внутренний пограничный контроль со странами шенгена все еще существует, и они не пользуются всеми преимуществами членства. Поэтому требованием в отношении этих стран является признание их частью Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.

Как отметили в Еврокомиссии, 8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

Как считают в ЕК, расширение перечня стран-членов Шенгенского соглашения сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного сотрудничества правоохранительных органов. За счет отсутствия потери времени на пограничных пунктах облегчатся контакты между людьми, а Европа станет более привлекательной, как самая большая в мире территория без внутреннего пограничного контроля.

Еврокомиссия Шенгенская зона ЕС Болгария Румыния Хорватия
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