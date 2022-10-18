Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Совет ЕС примет решение об интеграции Болгарии и Румынии в шенген до конца года

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Европейский парламент призвал государства-члены ЕС безотлагательно дать согласие на присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому пространству.

В принятой во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге резолюции депутаты заявили, что Совет ЕС должен принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в шенгенскую зону до конца 2022 года.

Это, соответственно, должно повлечь за собой гарантию прекращения контроля лиц, пересекающих все внутренние европейские границы этих двух стран, к началу 2023 года, отмечается в резолюции, принятой 547 голосами при 49 "против" и 43 воздержавшихся.

Расценивая Шенгенское пространство как "один из самых крупных успехов Европейского союза", евродепутаты подвергли критике неспособность Совета ЕС принять решение об интеграции Болгарии и Румынии, тогда как, по мнению Европарламента, обе страны еще несколько лет назад выполнили все требуемые для этого условия.

"Сохранение контроля на внутренних границах является дискриминационным и имеет серьезные последствия для жизни европейских граждан, в частности для перемещающихся работников", - считают депутаты Европарламента.

Они также указывают на то, что препятствия, которые это создает импортно-экспортным операциям и свободному перемещению товаров в портах, наносит ущерб функционированию внутреннего рынка ЕС.

Болгария Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американские F-16 сопровождали российские Ту-95 близ Аляски

Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей

Во Франции прошли многотысячные акции протестов против политики властей
Военная операция на Украине

Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра

Военная операция на Украине

Суровикин заявил о возможном ракетном ударе ВСУ по Херсону

Военная операция на Украине

Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО

Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО

Что произошло за день: вторник, 18 октября

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

Власти Финляндии заручились поддержкой партий по установке забора на границе с РФ

Власти Финляндии заручились поддержкой партий по установке забора на границе с РФ

Президент Хорватии отказался разрешать тренировку в его стране украинских военных

Еврокомиссия выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 2 млрд евро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });