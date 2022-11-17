На место ЧП с ракетой в Польше допустили украинских экспертов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил в четверг, что в расследовании инцидента с падением ракеты в польском населенном пункте Пшеводув примут участие и эксперты с Украины.

"Украинских экспертов допустили на место происшествия", - написал он в твиттере.

Ранее сообщалось, что в расследовании принимают участие эксперты из Польши и США.

Накануне польская сторона, а также представители ряда зарубежных государств пришли к заключению, что ракету, упавшую в Пшеводуве, выпустили силы украинских ПВО.

Расследование продолжается.

Ранее министерство обороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".