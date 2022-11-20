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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

На месте падения ракеты в Пшеводуве завершились следственные действия

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в воскресенье завершили все необходимые действия на территории зерносушилки в польском населенном пункте Пшеводув, где во вторник упала ракета украинской ПВО.

"На месте происшествия в Пшеводуве уже нет военных. Представители спецслужб, следователи и эксперты завершили работы на месте взрыва. На въезде в населенный пункт также нет полицейских патрулей", - сообщает польское радио.

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Вечером 15 ноября польское радио сообщило о попадании ракеты в зерносушилку в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и другие мировые лидеры сошлись во мнении, что на территории Пшеводува упала ракета, выпущенная украинской ПВО.

Расследование продолжается. В нем принимают участие польские, американские и украинские эксперты.

Польша Пшеводув Украина
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