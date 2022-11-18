Макрон сохраняет надежду на урегулирование на Украине путем переговоров

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на то, что конфликт на Украине можно урегулировать дипломатическим путем и что украинская сторона вернется за стол переговоров с Москвой. Он сказал об этом газете "Нихон кэйдзай".

Макрон полагает, что эти переговоры должны пройти при участии представителей "международного сообщества, пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, а также европейских стран".

Накануне саммита "Большой двадцатки" на Бали Макрон в радиоэфире заявил о необходимости дипломатических усилий для возобновления переговоров России и Украины. Елисейский дворец анонсировал телефонный разговор Макрона с Владимиром Путиным после саммита G20, который проходил 15-16 ноября. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков затем говорил, что в графике российского президента нет телефонной беседы с Макроном.

В Москве в последнее время говорят о готовности российской стороны к переговорам, но называют неприемлемым предварительное условие Киева о выводе российских войск с Украины.