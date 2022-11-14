Макрон призвал приложить усилия для организации переговоров по Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радио France Inter призвал использовать дипломатические средства, чтобы организовать переговоры между сторонами украинского конфликта.

"Мы должны продолжить усилия по поддержке Украины, поставляя ей артиллерию и оборонительные системы. (...) В то же время мы должны приложить дипломатические усилия, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - сказал президент и добавил, что переговоры нужно проводить на условиях, "приемлемых для президента Украины Владимира Зеленского".

Также Макрон призвал международное сообщество удвоить усилия, чтобы помочь жителям Украины "пережить зиму".

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, прибывший на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник, также выступил за возможность мирных переговоров по Украине.

"Я думаю, мы всегда должны оставлять открытой дверь для таких переговоров, потому что однажды восстановить мир можно будет только за столом переговоров. Я считаю, что пока возможность для этого еще не наступила", - сказал он.

31 октября президент Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной неизменна, Москва готова разговаривать, но Киев не стремится к переговорному процессу.

8 ноября замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева.

14 ноября замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что для Москвы неприемлемо предварительное условие для переговоров о выводе российских войск с территории Украины.