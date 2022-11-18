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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Кремле заявили о поддержке любых миротворческих инициатив по Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют любые миротворческие усилия, направленные на украинское урегулирование, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что он готов "заманить Путина за стол переговоров" с Киевом и может этим заняться. Пескова спросили, как в Кремле смотрят на это предложение.

"Вы знаете, и президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия, - ответил он. - Что касается того, чтобы заманивать кого-то, лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского".

Пескова также спросили, считают ли в Кремле возможными переговоры только с Киевом - или видят смысл в проведении их и с Западом.

"Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговора с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом", - ответил он.

Сильвио Берлускони Италия Украина Владимир Путин Владимир Зеленский
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