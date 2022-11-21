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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Власти РФ займутся поиском причастных к расстрелу российских военных в Донбассе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет искать тех, кто причастен к расстрелу российских военных в селе Макеевка в Донбассе, и не исключает обращения в международные структуры, если это будет признано эффективным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен. И, безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия обращаться в международные структуры для расследования произошедшего, пресс-секретарь президента пояснил: "Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность и надежда на эффективность, то да, если нет - то это не будет иметь смысла".

Министерство обороны РФ 18 ноября сообщило, что армия Украины казнила более 10 российских военнослужащих. Речь идет о "намеренном и методичном" убийстве "прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих", говорилось в сообщении Минобороны РФ. Министерство заявило, что это "никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных".

Позднее в тот же день СКР сообщил, что возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными после расстрела пленных российских солдат.

Дмитрий Песков Донбасс Макеевка
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