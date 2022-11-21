Американский космический корабль приблизился к Луне

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Orion в рамках тестового беспилотного полета в понедельник приблизился к Луне перед предстоящим ее облетом, сообщило NASA.

В настоящее время он находится в 19 тыс. км от естественного спутника Земли, преодолев за пять дней после запуска уже 376 тыс. км.

В районе Обратной стороны Луны, которая не видна с Земли, в 07:44 по времени Восточного побережья США (15:44 по московскому времени) на корабле на две с половиной минуты будет включен маршевый двигатель. В этот момент Orion будет находиться на высоте всего 130 км от поверхности естественного спутника Земли. В результате маневра корабль начнет постепенно удаляться от Луны. Еще одно включение двигателя предполагается 25 ноября для выхода на дальнюю ретроградную орбиту высотой 64 тыс. км от поверхности Луны, где корабль пробудет шесть дней.

Затем 5 декабря Orion совершит еще один облет Луны на близком расстоянии.

По данным NASA, орбита полета корабля над Луной будет проходить над районами посадки в прошлом американских пилотируемых Apollo 11, 12 и 14.

11 декабря Orion должен будет приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны были измерять воздействие полета на будущие экипажи.

Запуск корабля осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.