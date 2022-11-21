Американский космический корабль Orion совершил облет Луны

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Orion в рамках тестового беспилотного полета в понедельник совершил облет Луны, сообщило NASA.

Агентство вело прямую видеотрансляцию с помощью камеры, установленной на одной из солнечных панелей корабля.

В районе Обратной стороны Луны, которая не видна с Земли, в 07:44 по времени Восточного побережья США (15:44 по Москве) на корабле на две с половиной минуты был включен маршевый двигатель. Вслед за этим примерно через 13 минут Orion пролетел на высоте всего 130 км от поверхности естественного спутника Земли. В результате маневра корабль начал постепенно удаляться от Луны.

По данным NASA, орбита полета корабля Orion над Луной, в частности, прошла над районом посадки в прошлом американского пилотируемого Apollo 11.

Еще одно включение двигателя предполагается в пятницу для выхода на дальнюю ретроградную орбиту высотой 64 тыс. км от поверхности Луны, где корабль пробудет шесть дней.

Затем после схода с нее Orion 5 декабря совершит еще один облет Луны на близком расстоянии, после чего направится к Земле.

11 декабря Orion должен будет приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны были измерять воздействие полета на будущие экипажи.

Запуск корабля осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.