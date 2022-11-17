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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Запущенный ракетой SLS японский спутник "Омотэнаси" испытывает проблемы со связью

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Японский кубсат "Омотэнаси", запущенный на ракете-носителе Space Launch System (SLS) в среду в ходе лунной миссии США Artemis 1 ("Артемида-1"), не смог установить стабильную связь с Землей и наладить выработку электроэнергии. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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"На данный момент кубсат не смог наладить солнечную генерацию и установить стабильную связь", - говорится в сообщении космического агентства.

"Мы продолжаем работать над стабилизацией ориентации, обеспечением аппарата электроэнергией и установкой связи", - отметили в JAXA.

Другой японский кубсат, запущенный в ходе миссии, EQUULEUS, по данным агентства, работает штатно.

По замыслу JAXA, кубсат "Омотэнаси" массой 14 кг должен стать самым малым по размеру аппаратом, совершившим посадку на лунную поверхность. Его основные задачи – апробация и демонстрация технологий, необходимых для посадки аппаратов малого размера на Луне, в том числе технологий связи, управления, выработки электроэнергии и двигательной системы.

Artemis 1 Артемида-1 Space Launch System SLS JAXA США Япония
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