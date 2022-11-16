Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion стартовала к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Прямая трансляция запуска велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск осуществлен со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди во Флориде. Корабль по окончании миссии должен вернуться на Землю 11 декабря.

Старт "Артемиды-1" первоначально был запланирован на конец августа, но из-за утечки жидкого водорода при заправке первой ступени ракеты-носителя запуск был дважды отменен – 29 августа и 3 сентября. В сентябре инженеры устранили эти технические проблемы, но затем старту помешала плохая погода и прошедший 10 ноября по Флориде ураган "Николь". Он немного повредил герметичную прокладку на корабле "Орион", но ракета SLS не получила существенных повреждений. Из-за погодных условий старт SLS также был перенесен с 14 на 16 ноября.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель. Затем он вернется к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен показать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.