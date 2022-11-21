Турецкий город Каркамыш обстреляли ракетами из Сирии

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - На юге Турции город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу с сирийской территории, погибли три человека, сообщает Anadolu. Власти провинции Газиантеп сообщили, что по этому приграничному городу было выпущено пять ракет.

Турецкая сторона возложила ответственность за обстрел на сирийские курдские формирования.

Минобороны Турции заявило, что на этот обстрел военные уже дали мощный ответ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам в Катаре, что он не раз доводил до руководства США, что поддержка американцами "террористов в Сирии" создает угрозу для южных границ Турции. Он заверил, что руководство страны продолжит действовать так, как того требует национальная безопасность Турции, без каких-либо уступок. По его словам, операции турецкой армии против террористов в регионе продолжатся.