Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Турция нанесла авиаудары по сирийской территории

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на свои источники.

Авиаудары были нанесены по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы, который Анкара ранее пыталась захватить с целью создания "зоны безопасности" на севере Сирии, и двум деревням.

АР отметило, что это стало ответом на взрыв, прогремевший ранее на этой неделе в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения. Турецкие власти обвинили в нападении Рабочую партию Курдистана и связанные с ней курдские группировки.

Турция Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запорожская АЭС подверглась артудару ВСУ

Что произошло за день: суббота, 19 ноября

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы

Основательница Theranos Элизабет Холмс получила более 11 лет тюрьмы

В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военных ВСУ

В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военных ВСУ

Трамп отказался взаимодействовать со спецпрокурором для расследования штурма Капитолия

Трамп отказался взаимодействовать со спецпрокурором для расследования штурма Капитолия

Что произошло за день: пятница, 18 ноября

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине

Венгрия отказалась поддержать новый план ЕС по оказанию помощи Украине

Цена Brent опустилась ниже $88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });