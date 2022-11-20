Турция нанесла авиаудары по сирийской территории

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на свои источники.

Авиаудары были нанесены по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы, который Анкара ранее пыталась захватить с целью создания "зоны безопасности" на севере Сирии, и двум деревням.

АР отметило, что это стало ответом на взрыв, прогремевший ранее на этой неделе в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения. Турецкие власти обвинили в нападении Рабочую партию Курдистана и связанные с ней курдские группировки.