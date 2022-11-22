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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 250 человек

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - До 252 человек выросло число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник на западе острова Ява в Индонезии, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на индонезийские СМИ.

Ранее поступали данные о 162 погибших.

По словам губернатора Западной Явы Ридвана Камилы, большинство жертв - дети, которые были на занятиях в школах.

Поисково-спасательные работы продолжаются, более 30 человек все еще считаются пропавшими без вести. Около 380 человек получили травмы.

Местные власти предполагают, что число жертв и пострадавших может вырасти.

Количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за последствий землетрясения, превысило 7 тыс. человек.

В понедельник Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.

Последствия землетрясения в Индонезии

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Число погибших из-за землетрясения превысило 160 человек. Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, многие из погибших были школьниками.Более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центрыАгентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 афтершоковОчаг землетрясения находился близ города Чианджур с населением около 175 тысяч человек. Население одноименного региона превышает 2,5 миллиона человек.Индонезия регулярно сталкивается с разрушительными землетрясениями. Так, в феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли не менее 25 человек, более 460 получили ранения. В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6,5 тысячи получили ранения.Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 тысяч человек в ряде стран, большинство - в Индонезии.По интенсивности сотрясений в эпицентре последнее землетрясение оценивается как "очень сильное".
Число погибших из-за землетрясения превысило 160 человек. Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, многие из погибших были школьниками.
Индонезия Ява
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