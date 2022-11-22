Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 250 человек

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - До 252 человек выросло число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник на западе острова Ява в Индонезии, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на индонезийские СМИ.

Ранее поступали данные о 162 погибших.

По словам губернатора Западной Явы Ридвана Камилы, большинство жертв - дети, которые были на занятиях в школах.

Поисково-спасательные работы продолжаются, более 30 человек все еще считаются пропавшими без вести. Около 380 человек получили травмы.

Местные власти предполагают, что число жертв и пострадавших может вырасти.

Количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за последствий землетрясения, превысило 7 тыс. человек.

В понедельник Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.