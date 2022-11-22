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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

В Индонезии после землетрясения нашли уже 268 погибших

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Индонезии на Яве продолжаются разборы завалов после землетрясения, которое произошло 21 ноября. Как сообщает АР, пока погибшими считаются 268 человек.

Это число, вероятно, возрастет с учетом большого количества пропавших без вести (151 человек) и с учетом того, что спасатели еще не добрались до некоторых территорий и разобрали не все завалы.

Травмы получили 1083 человека, сообщили в индонезийском Агентстве по ликвидации последствий катастроф. Больницы Явы переполнены, пациентов размещают в палатках рядом со стационарами.

Магнитуда подземных толчков оценена в 5,6. АР отмечает, что в Индонезии часто бывают и более мощные землетрясения, которые наносят относительно меньший ущерб, чем вчерашнее. Эксперты полагают, что масштабам разрушений способствовало то, что эпицентр находился близко к поверхности земли, а инфраструктура в пострадавшей сельской местности была плохо приспособлена к сильным колебаниям. В первые часы спасательные работы затруднило то, что связь не работала, дороги были разрушены, а на местах не хватало тяжелой техники для разбора завалов.

Сообщалось, что эпицентр землетрясения находился в 7 км западнее города Чианджур, центра одноименной провинции, на глубине 10 км. Подземные толчки при этом ощущались и в Джакарте.

Последствия землетрясения в Индонезии

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Число погибших из-за землетрясения превысило 160 человек. Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, многие из погибших были школьниками.Более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центрыАгентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 афтершоковОчаг землетрясения находился близ города Чианджур с населением около 175 тысяч человек. Население одноименного региона превышает 2,5 миллиона человек.Индонезия регулярно сталкивается с разрушительными землетрясениями. Так, в феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли не менее 25 человек, более 460 получили ранения. В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6,5 тысячи получили ранения.Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 тысяч человек в ряде стран, большинство - в Индонезии.По интенсивности сотрясений в эпицентре последнее землетрясение оценивается как "очень сильное".
Число погибших из-за землетрясения превысило 160 человек. Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, многие из погибших были школьниками.
Индонезия Ява Чианджур Джакарта
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