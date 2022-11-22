В Индонезии после землетрясения нашли уже 268 погибших

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Индонезии на Яве продолжаются разборы завалов после землетрясения, которое произошло 21 ноября. Как сообщает АР, пока погибшими считаются 268 человек.

Это число, вероятно, возрастет с учетом большого количества пропавших без вести (151 человек) и с учетом того, что спасатели еще не добрались до некоторых территорий и разобрали не все завалы.

Травмы получили 1083 человека, сообщили в индонезийском Агентстве по ликвидации последствий катастроф. Больницы Явы переполнены, пациентов размещают в палатках рядом со стационарами.

Магнитуда подземных толчков оценена в 5,6. АР отмечает, что в Индонезии часто бывают и более мощные землетрясения, которые наносят относительно меньший ущерб, чем вчерашнее. Эксперты полагают, что масштабам разрушений способствовало то, что эпицентр находился близко к поверхности земли, а инфраструктура в пострадавшей сельской местности была плохо приспособлена к сильным колебаниям. В первые часы спасательные работы затруднило то, что связь не работала, дороги были разрушены, а на местах не хватало тяжелой техники для разбора завалов.

Сообщалось, что эпицентр землетрясения находился в 7 км западнее города Чианджур, центра одноименной провинции, на глубине 10 км. Подземные толчки при этом ощущались и в Джакарте.