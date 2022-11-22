Число погибших из-за землетрясения в Индонезии превысило 160 человек

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Количество жертв мощного землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 162 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил, многие из погибших были школьниками.

По его словам, более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центры.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло днем в понедельник на индонезийском острове Ява. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 афтершоков. Очаг землетрясения находился близ города Чианджур с населением около 175 тысяч человек. Население одноименного региона превышает 2,5 миллиона человек.

Индонезия регулярно сталкивается с разрушительными землетрясениями. Так, в феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли не менее 25 человек, более 460 получили ранения. В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6,5 тысячи получили ранения.

Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 тысяч человек в ряде стран, большинство - в Индонезии.