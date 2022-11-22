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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Ереван готов нормализовать отношения с Анкарой без признания Турцией геноцида армян

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ереван готов к установлению добрососедских отношений с Анкарой без предварительных условий, в том числе, без требования о признании турецкой стороной геноцида армян в Османской империи 1915 года, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Для Армении установление добрососедских отношений со всеми соседями, в том числе, Турцией, никогда не было спорной идеей. Мы всегда выступали за установление отношений с Турцией без предварительных условий, за открытие границ. Должен отметить, что формулировка "без предварительных условий" не является дипломатической уловкой и касается также вопроса о признании геноцида", - сказал Хачатурян в интервью изданию SpecialEurasia, сообщает президентская пресс-служба.

По его словам, на протяжении десятилетий Турция выдвигала предварительные условия для нормализации отношений с Арменией, "обслуживая азербайджанскую повестку урегулирования карабахской проблемы".

"Но сегодня важно говорить не об упущениях прошлого, а о будущем. Сейчас спецпредставители Армении и Турции встречаются периодически. Даже на информационно-пропагандистском поле я вижу положительные тенденции и надеюсь, что с нашим западным соседом нам удастся установить цивилизованные, прогнозируемые добрососедские отношения", - заявил президент Армении.

Армения Турция Ваагн Хачатурян
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