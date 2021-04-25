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Анкара заявила послу США, что отвергает заявление Байдена о геноциде армян

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Турции вызвали посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда в связи с решением американского президента Джо Байдена признать геноцид армян в Османской империи.

"Турция вызвала посла в Анкаре и заявила ему, что отвергает то, как Байден расценил события 1915 года", - пишет агентство Bloomberg.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление (Байдена - ИФ) основывающееся исключительно на популизме".

"Нам совершенно нечему учиться у других в том, что касается нашего собственного прошлого", - добавил турецкий министр в своём твиттере.

Ранее в субботу Байден заявил, что признаёт массовые убийства и депортацию армян в Османской империи геноцидом. Предшественники Байдена в Белом доме эти события геноцидом не называли.

Турция

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