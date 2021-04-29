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Слуцкий связал признание США геноцида армян и продажу Турции С-400

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что признание США геноцида армян связано с желанием ответить Турции на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"Американским политистеблишментом движет не попытка установить историческую истину по событиям более чем столетней давности, а использовать те события начала 20-го столетия для того, чтобы обуздать непокорную во многом Анкару, в частности, по вопросу С-400. Это совершенно однозначно", - заявил Слуцкий.

Он считает такое решение США одним "из вариантов оснований для Байдена и госдепа признать геноцид армян 1915 года".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией о покупке новой партии российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

24 апреля президент США Джо Байден заявил, что признает массовые убийства и депортацию армян в Османской империи геноцидом. Предшественники Байдена в Белом доме эти события геноцидом не называли. После этого посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в турецкий МИД, где высказали ему, что Турция полностью отвергает такую позицию Байдена.

Леонид Слуцкий Турция США Джо Байден

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