Эрдоган пообещал устранить "террористическую угрозу", исходящую от курдов в Ираке и Сирии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об ударах турецких военных по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии и Ираке, заявил, что устранит исходящую от них "террористическую угрозу", сообщают турецкие СМИ.

По его словам, Турция "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".

Президент отметил, что турецкая армия "уже несколько дней наносит удары по террористам, используя самолеты, беспилотники и артиллерию".

Эрдоган добавил, что "никто не смеет выступать против шагов Турции по устранению угрозы терроризма".

"Линия безопасности должна быть отодвинута на должное расстояние от границы", - сказал президент Турции, подчеркнув, что сухопутная операция может начаться "скоро, с помощью Всевышнего".

На выходных самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы.

В прошлом ВС Турции уже проводили сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии. Анкара считает такие формирования террористическими и стремится создать пограничную буферную зону, в которой не будет бойцов-курдов.