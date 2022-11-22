Глава МИД Белоруссии заявил о наличии претензий у членов ОДКБ друг к другу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Белоруссии Владимир Макей посетовал на отсутствие корпоративной солидарности у членов ОДКБ и заявил о существовании у стран-участниц претензий друг к другу. Его слова приводит "БелТА".

"Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций - региональных, международных - считались с ОДКБ. Для этого мы должны сами сделать все, чтобы внутри нашей организации господствовала корпоративная солидарность, чтобы мы поддерживали безопасность на пространстве ОДКБ. Чтобы мы действительно старались услышать друг друга, когда говорим о каких-то вещах. Претензий, к сожалению, будем откровенны, по отношению друг к другу существует достаточно много. И надо говорить об этом открыто и искренне, как это делают настоящие друзья", - сказал он в Ереване в преддверии саммита ОДКБ.

"Мы всегда выступали за мирное урегулирование всех споров и конфликтов. За то, что если создаешь организацию, то она должна эффективно функционировать. За то, чтобы помогать друг другу, в том числе и на международной арене, когда осуществляется необоснованное давление на ту или иную страну, чего мы, к сожалению, по отношению к Беларуси сейчас, будем откровенно говорить, не видим", - сказал министр.

По его словам, Белоруссия, к которой переходит от Армении председательство в ОДКБ, намерена внести существенный вклад в совершенствование работы организации.

"Мы постарались подготовить (приоритеты - ИФ) таким образом, чтобы внести решительный вклад в течение предстоящего года в совершенствование всех сфер деятельности нашей организации, - отметил министр. - Я бы не сказал, что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты, о которых мы должны говорить откровенно. Хоть я и представляю внешнеполитическое ведомство, но если мы будем говорить дипломатическим языком о существующих проблемах в данной ситуации, то мы ни к каким положительным результатам не придем. Поэтому надо обсуждать те проблемные вопросы, которые существуют, и пытаться найти концепцию для их решения".