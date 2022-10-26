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Пашинян ждет от ОДКБ "дорожной карты" о восстановлении целостности Армении

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает от Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принятия "дорожной карты" по восстановлению территориальной целостности республики. Он заявил об этом на парламентском часе.

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"В предстоящем времени планируем проведение внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, чтобы обсудить доклад (о ситуации в приграничной зоне с Азербайджаном - ИФ), подготовленный мониторинговой группой ОДКБ во время визита в Армению. Надеюсь, что заседание состоится по возможности скоро", - сказал он.

По его словам, Ереван рассчитывает, что "ОДКБ даст четкую политическую оценку и примет "дорожную карту" о восстановлении территориальной целостности Армении".

"Это не только ожидания правительства, но и народа Армении. И принятие этих двух решений даст ответы на множество вопросов, которые были подняты правительством и народом Армении", - сказал Пашинян.

На этом же правительственном часе премьер сказал, что получил приглашение на трехсторонний саммит в Сочи 31 октября с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, и принял это предложение.

В конце сентября генсек ОДКБ Станислав Зась проинформировал Пашиняна "о предварительных итогах работы миссии ОДКБ".

Миссия ОДКБ была направлена в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего 13 сентября 2022 года. "На миссию ОДКБ возлагаются задачи по мониторингу и изучению обстановки на месте в отдельных приграничных районах Республики Армения и выработке предложений относительно дальнейших мер. По итогам работы миссии готовится доклад главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и предложения по нормализации обстановки", - сообщила ранее пресс-служба ОДКБ.

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ОДКБ Армения Никол Пашинян Азербайджан Станислав Зась
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