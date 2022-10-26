Пашинян ждет от ОДКБ "дорожной карты" о восстановлении целостности Армении

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает от Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принятия "дорожной карты" по восстановлению территориальной целостности республики. Он заявил об этом на парламентском часе.

"В предстоящем времени планируем проведение внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, чтобы обсудить доклад (о ситуации в приграничной зоне с Азербайджаном - ИФ), подготовленный мониторинговой группой ОДКБ во время визита в Армению. Надеюсь, что заседание состоится по возможности скоро", - сказал он.

По его словам, Ереван рассчитывает, что "ОДКБ даст четкую политическую оценку и примет "дорожную карту" о восстановлении территориальной целостности Армении".

"Это не только ожидания правительства, но и народа Армении. И принятие этих двух решений даст ответы на множество вопросов, которые были подняты правительством и народом Армении", - сказал Пашинян.

На этом же правительственном часе премьер сказал, что получил приглашение на трехсторонний саммит в Сочи 31 октября с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, и принял это предложение.

В конце сентября генсек ОДКБ Станислав Зась проинформировал Пашиняна "о предварительных итогах работы миссии ОДКБ".

Миссия ОДКБ была направлена в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего 13 сентября 2022 года. "На миссию ОДКБ возлагаются задачи по мониторингу и изучению обстановки на месте в отдельных приграничных районах Республики Армения и выработке предложений относительно дальнейших мер. По итогам работы миссии готовится доклад главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и предложения по нормализации обстановки", - сообщила ранее пресс-служба ОДКБ.