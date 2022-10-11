Минобороны Киргизии сообщило об отказе от участия в учениях ОДКБ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Киргизские военные не будут участвовать в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности "Рубеж-2022" в Таджикистане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства обороны. Причину этого решения там не назвали.

Учения проходят в Таджикистане с 10 по 21 октября. В Объединенном пресс-центре учений ОДКБ днем ранее сообщили, что в них примут участие около 1000 военных из стран-участниц ОДКБ и более 300 единиц техники.

10 октября в Минобооны Киргизии заявили, что киргизская сторона отменила проведение командно-штабных учений миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022", запланированных на 10-14 октября на территории республики. Причины отмены учений также не сообщались.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.