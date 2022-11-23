Путин в Ереване примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду посетит Ереван, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, а также встретится с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, участники заседания обсудят ключевые направления взаимодействия в рамках Организации, актуальные международные и региональные проблемы.

В свою очередь, в секретариате ОДКБ рассказали, что на встрече будут затронуты вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

"В повестке дня заседания СКБ ряд документов для подписания, которые касаются оснащения Миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. А также придания комплексу оперативно-профилактических мероприятий "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции. Будет рассмотрен бюджет ОДКБ на 2023 год", - сообщили в ОДКБ.

В связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года участники саммита рассмотрят вопрос о генсеке ОДКБ.

Перед началом СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ), где, среди прочего, будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ.