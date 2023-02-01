В США предложили Украине купить два дрона за один доллар без стоимости доставки

За подготовку и транспортировку беспилотников Reaper Киеву придется заплатить еще примерно $10 млн

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Компания General Atomics из США готова предоставить Украине два беспилотника Reaper за один доллар, однако за доставку Киеву придется заплатить отдельно, сообщает The Wall Street Journal.

"Американский производитель вооружений предлагает продать властям Украины два беспилотника Reaper MQ9. Но соглашение потребовало бы от Киева истратить примерно $10 млн на подготовку и транспортировку этих аппаратов на Украину", - пишет издание.

В комплект поставки, по данным издания, также могла бы войти "станция наземного контроля, которая позволила бы управлять беспилотниками практически в любом месте".

WSJ отмечает, что "это предложение на прошлой неделе озвучил украинскому атташе по обороне в Вашингтоне главный исполнительный директор General Atomics Линден Блу".

В компании отказались от комментариев по этой теме, отметив в то же время, что отдают себе отчет в том, что "Украина нуждается в средствах, подобных беспилотникам Reaper". Сделку также должен будет одобрить и Белый дом, но там также не комментируют ситуацию, отмечает издание.